Поиски 11-летней девочки в Одесской области: нацгвардейцы обнаружили ужасную находку на кладбище

Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая пропала четыре дня назад, продолжаются в Ивановском районе Одесской области. Как передает "Думская", сейчас солдаты Нацгвардии и волонтеры осматривают местность возле Киевской трассы. Пока никаких следов ребенка обнаружить не удалось.

"Вчера, 16 июня, появилась информация о страшной находке на кладбище поселка Ивановка. Гвардейцы увидели там незарегистрированную свежую могилу без надгробия. Копнув, они увидели человеческие останки, которые были завернуты в целлофан. Прибывшие на место судебные медики установили, что тело принадлежит взрослому мужчине. Чуть позже его узнали - им оказался местный бездомный. Причины смерти человека и кто его таким экстравагантным образом похоронил, сейчас выясняют правоохранители", - сообщает издание.

Напомним, в Одесской области продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко. 13 июня в 14.00. часов девочка пошла на танцевальный кружок и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно.

Источник: prm.ua

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