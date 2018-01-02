Пожар на Алексеевке. В Новогоднюю ночь горела многоэтажка

Вместо новогоднего фейерверка во дворе горел дом, говорит Михаил. В праздничную ночь в одном из подъездов двенадцатиэтажки, где живет мужчина, произошел пожар. Загорелось на первом этаже, но с последствиями теперь придется разбираться всем жителям

Михаил

Мы когда уже в арку вышли, это было начало десятого. И там уже полыхало, и даже мужчина со второго этажа пытался ведрами, водой гасить, потому что дым стоял страшный. Две пожарки оттуда выехали … ребята сработали хорошо.

Сообщение о пожаре на номер «101» поступило в девять часов вечера. Его общая площадь составила 20 кв. метров. Горели домашние вещи. Имело место сильное задымление, которое дошло до десятого этажа, говорит Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Игорь Лупандин, пом. начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области

Когда наши спасатели прошли уже 9-й этаж, 10-й этаж, то они обнаружили лежащую женщину. Как стало известно, ей болем 60-ти лет, она живет вместе со свое дочерью. Она почувствовала запах дыма, открыла дверь и вышла на общую лестничную клетку, она вдохнула дверь и потеряла сознание.

Сегодня с пострадавшей уже все хорошо. Сейчас устанавливается причина пожара, добавляет Игорь Лупандин. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в квартире, которую арендовал молодой человек. Сейчас участки электропроводки с этого места взяты на экспертизу, говорят пожарные. По их словам, в последний день прошлого года и в первый текущего, подразделения ГСЧС

в Харьковской области выезжали на вызовы более чем 50 раз, из них 22 на тушение пожаров, в результате которых погибли два человека. Первый случай произошел в Мерефе, а второй в Купянском районе, оба из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности. Еще трех человек удалось спасти. До десятого января пожарные будут работать в усиленном режиме

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