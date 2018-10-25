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Пожар на арсенале под Ичней ликвидирован, небо для полетов открыто – ГСЧС

Пожар на арсенале под Ичней ликвидирован, небо для полетов открыто – ГСЧС

Пожар на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области полностью ликвидировали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По сообщению Министерства обороны 24 октября в 18:00 руководителем тушения пожара объявлено о его ликвидации. Полностью восстановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта и открыто воздушное пространство" – говорится в сводке ГСЧС в четверг утром.

Спасатели продолжают очищать прилегающую к арсеналу территорию от взрывоопасных предметов.

"Проверены и очищены от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Очищены 40 из 80 участков разминирования, 16-километровая зона загрязнения уменьшена до 10-километровой. Изъято более 14 тыс. 689 взрывоопасных предметов (за сутки - 1 тыс. 427), отработано 291 сообщение населения об обнаружении боеприпасов (за сутки - 1)" – отмечают в ГСЧС.

Спасатели продолжают ремонтировать поврежденные здания. В 8 домах отремонтированы кровли и остеклены окна, всего с начала работ восстановлено 150 зданий.

Как сообщалось, информация о пожаре и взрывах боеприпасов на территории складов 6-го арсенала Минобороны Украины возле пгт Дружба Ичнянского района поступила в 3.30 9 октября. Пострадавших среди военнослужащих, сотрудников ВСУ и гражданского населения в результате взрывов боеприпасов нет. Из-за ЧП эвакуировалось население из 38 населенных пунктов.

21 октября в ГСЧС сообщили, что детонации боеприпасов на территории арсенала не наблюдается.

Военная прокуратура открыла уголовное производство по статье "халатность" (ч.3 ст.425 УК Украины).

В Службе безопасности Украины сообщили, что расследуют несколько версий пожара на территории складских помещений в/ч ВСУ, в частности, отрабатывают версию о возможной диверсии.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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