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Пожар на арсенале под Ичней начался после четырех взрывов, - Генштаб ВСУ

Пожар на арсенале под Ичней начался после четырех взрывов, - Генштаб ВСУ

Пожар с последующей детонацией боеприпасов на территории складов 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала, заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко.

"На данный момент, согласно данным Оперативной группы Генерального штаба, которая провела опрос часовых на постах, они подтверждают факт взрывов, то есть подрыва, в четырех местах арсенала, при этом эти взрывы зафиксированы в разных местах арсенала, вследствие чего возник пожар", - рассказал он на брифинге в Минобороны во вторник.

Тимошенко пояснил, что одновременно было два взрыва, затем - еще два взрыва на другом конце объекта. Эти взрывы и стали причиной пожара.

"Одновременно два взрыва и потом через пять минут еще два взрыва говорит о том, что это, наверное, диверсия. Если бы это был одиночный взрыв на складах, или там работали люди и был день, и прочее, можно было бы говорить о более высокой вероятности других версий. Я не выдвигаю версии, а говорю о фактах", - подчеркнул Тимошенко

Он уточнил, что пожаром охвачено 10% технической территории 6-го арсенала.

 

Агентство Телевидения Новости

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