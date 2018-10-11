Пожар на арсенале в Ичне потушили — Минобороны

Пожар на технической территории 6-го арсенала ликвидировали, сообщают в Министерстве обороны. Сейчас тушат оставшиеся очаги тления — в том числе с помощью пожарных танков и самолетов.

По данным на 10.30 на двух тлеющих площадках раздавались единичные взрывы (один-два в час). Населённым пунктам, расположенным вблизи арсенала, они не угрожают, заверили в Минобороны. Дыма также стало значительно меньше.

На арсенале работают 10 групп разминирования. Они уже расчистили 70% административной территории.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пиротехники уже отработали 145 заявок по разминированию от местных жителей и нашли больше 430 боеприпасов.

В девяти эвакуационных пунктах находятся 564 человека, включая 26 детей. При необходимости им помогают медики и психологи.

В Национальной полиции рассказали, что проверили девять сообщений о возможных случаях мародёрства.

«Ни одно из обращений по мародёрству не подтвердилось. Правоохранители обнаружили двух подозрительных лиц, установили их личности, опросили и отпустили. Информация о возможной причастности этих лиц к совершению мародёрских действий не подтвердилась», — говорят в пресс-службе Нацполиции.

Всего в полицию поступило 87 обращений, связанных с пожаром на арсенале. Семь случаев касались повреждения зданий (из них шесть — в Ичнянском районе, одно — в Прилуцком).

В Черниговской обладминистрации настаивают на том, чтобы возобновить газоснабжение в отключённых селах максимум за пять дней.

«Необходимо оперативно всем соответствующим службам сработать так, чтобы люди как можно быстрее смогли вернуться в свои дома. Должно быть восстановлено электро- и газоснабжение. Понятно, что необходимо провести значительный комплекс работ по проверке газовых сетей. На это даем максимум пять суток. Первоочередная задача — люди должны быть с теплом», — заявила и.о. главы Черниговской обладминистрации Юлия Свириденко.

Сапёры ГСЧС должны проверить и расчистить от боеприпасов территорию в 79 тысяч гектаров в 16-километровой зоне вокруг арсенала. Работы планируют завершить до 15 декабря этого года.

Пожар со взрывами на территории 6-го арсенала вблизи города Ичня Черниговской области начался ночью 9 октября. Жителей ближайших населённых пунктов эвакуировали. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров от арсенала. Движение поездов и автомобилей приостановлено.

Из Харьковской области в Ичню отправили больше 20 тонн гуманитарной помощи — продукты и предметы первой необходимости.

СБУ рассматривает три основные версии причин ЧП: диверсия, нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, а также умышленный поджог или подрыв для сокрытия их недостатка.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины