Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:37
Просмотров: 67

Пожар на арсенале в Ичне потушили — Минобороны

Пожар на арсенале в Ичне потушили — МинобороныПожар на технической территории 6-го арсенала ликвидировали, сообщают в Министерстве обороны. Сейчас тушат оставшиеся очаги тления — в том числе с помощью пожарных танков и самолетов.

По данным на 10.30 на двух тлеющих площадках раздавались единичные взрывы (один-два в час). Населённым пунктам, расположенным вблизи арсенала, они не угрожают, заверили в Минобороны. Дыма также стало значительно меньше.

На арсенале работают 10 групп разминирования. Они уже расчистили 70% административной территории. 

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пиротехники уже отработали 145 заявок по разминированию от местных жителей и нашли больше 430 боеприпасов.

В девяти эвакуационных пунктах находятся 564 человека, включая 26 детей. При необходимости им помогают медики и психологи.

В Национальной полиции рассказали, что проверили девять сообщений о возможных случаях мародёрства.

«Ни одно из обращений по мародёрству не подтвердилось. Правоохранители обнаружили двух подозрительных лиц, установили их личности, опросили и отпустили. Информация о возможной причастности этих лиц к совершению мародёрских действий не подтвердилась», — говорят в пресс-службе Нацполиции.

Всего в полицию поступило 87 обращений, связанных с пожаром на арсенале. Семь случаев касались повреждения зданий (из них шесть — в Ичнянском районе, одно — в Прилуцком).

В Черниговской обладминистрации настаивают на том, чтобы возобновить газоснабжение в отключённых селах максимум за пять дней.

«Необходимо оперативно всем соответствующим службам сработать так, чтобы люди как можно быстрее смогли вернуться в свои дома. Должно быть восстановлено электро- и газоснабжение. Понятно, что необходимо провести значительный комплекс работ по проверке газовых сетей. На это даем максимум пять суток. Первоочередная задача — люди должны быть с теплом», — заявила и.о. главы Черниговской обладминистрации Юлия Свириденко.

Сапёры ГСЧС должны проверить и расчистить от боеприпасов территорию в 79 тысяч гектаров в 16-километровой зоне вокруг арсенала. Работы планируют завершить до 15 декабря этого года.

Пожар со взрывами на территории 6-го арсенала вблизи города Ичня Черниговской области начался ночью 9 октября. Жителей ближайших населённых пунктов эвакуировали. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров от арсенала. Движение поездов и автомобилей приостановлено.

Из Харьковской области в Ичню отправили больше 20 тонн гуманитарной помощи — продукты и предметы первой необходимости.

СБУ рассматривает три основные версии причин ЧП: диверсия, нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, а также умышленный поджог или подрыв для сокрытия их недостатка.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

Перейти к списку новостей

Темы: пожар

Читайте ещё:

В Индустриальном районе на стоянке сгорел автомобиль (видео)
10.10.2018 15:48    204
Начальника арсенала под Ичней сняли с должности еще в августе - Генпрокурор
10.10.2018 14:33    138
В центре Харькова 50 спасателей тушили горящий чердак жилого дома
10.10.2018 13:44    178
Пожар на арсенале в Ичне: снаряды взрываются реже, пострадавших нет
10.10.2018 12:50    110
На арсенале в Ичне наблюдаются взрывы разной интенсивности, - ГСЧС
10.10.2018 09:01    96
В центре Харькова на Пушкинской горел дом (видео)
10.10.2018 08:44    319
Пожар на арсенале в Балаклее и растрата средств: подозреваемых нет, начальник склада восстановлен в должности
09.10.2018 19:44    232
Взрывы в Ичне. Из Харькова отправили гуманитарную помощь в Черниговскую область
09.10.2018 19:04    183
Из Харькова отправляют гуманитарную помощь в Черниговскую область
09.10.2018 17:32    123
В 16-километровой зоне от арсенала в Ичне понадобится зачистка от взрывоопасных предметов, - ГосЧС
09.10.2018 17:00    106
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 