Пожар на арсенале в Ичне: снаряды взрываются реже, пострадавших нет

По данным на 9.00, взрывы звучали значительно реже — примерно раз в 10 минут, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«Очаги возгорания пожара локализованы, проведена аэроразведка оставшихся очагов, и в ближайшее время для их тушения будет применена пожарная авиация ГСЧС», — рассказал начальник управления коммуникаций и печати Минобороны Алексей Чернобай.

Пожар продолжают тушить с помощью спецтехники.

Как рассказал первый замначальника Национальной полиции Вячеслав Аброськин, по данным на утро 10 октября информации о пострадавших от взрывов у правоохранителей нет. Полиция также проверила шесть заявлений о возможных случаях мародерства.

«Все эти сообщения касались появления людей, неизвестных местным жителям. Те единичные случаи мародерства, о которых поступили сообщения, мы проверили. В одном случае они не подтвердились», — заявил Аброськин.

К 8.00 часов в полицию поступило 62 сообщения о событиях, связанных с ЧП на военных складах. Шесть из них касались разрушения домов (пять — в Ичне, один — в Прилуцком районе). В 12 случаях на территории города находили боеприпасы.

Для местных жителей, которых вывезли из опасной зоны, открыли 18 эвакуационных пунктов: 10 в Ичнянском районе, два в Бахмаче, три в Прилуцком районе и ещё один — в Нежинском. Однако большинство эвакуированных людей ночевали у родственников, сообщают в пресс-службе Черниговской обладминистрации.

Из Ични и 30 ближайших населённых пунктов эвакуировали больше 12,5 тысячи человек, в том числе около 160 пациентов центральной районной больницы (их вывезли в посёлок Парафиевка).

По приказу начальника Генерального штаба Виктора Муженко усилена охрана складов боеприпасов и арсеналов на всей территории Украины.

На совещании у президента Украины Петра Порошенко озвучили три версии причин ЧП, которые рассматривает СБУ. Основная — диверсия: в Службе безопасности предполагают, что на территорию складов могла проникнуть диверсионная группа. Вторая версия — нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, третья — умышленный поджог или подрыв для сокрытия недостатка боеприпасов.

«Я не хочу сейчас пытаться устроить наказание ради пиара. Понимаю, что нам в наследство с советских времен досталась большое количество боеприпасов и хорошо, что они сохранились до сих пор. Хорошо, что оборонные министры и коммерсанты 90-х и «нулевых» не успели их распродать. Но на сегодняшний день мы, к сожалению, ещё не имеем ни одного современного склада, который бы полностью отвечал бы стандартам НАТО», — отметил на совещании Пётр Порошенко.

На сегодняшнем совещании Кабинет министров Украины распорядился выделить из резервного фонда госбюджета 100 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожара на арсенале.

«Мы принимаем решение выделить 100 миллионов гривен. Министерству финансов — быстро скоординироваться с областью, чтобы быстро решить все бюрократические вопросы!» —прокомментировал принятое решение премьер-министр Владимир Гройсман.

Пожар со взрывами на территории 6-го арсенала вблизи города Ичня Черниговской области начался ночью 9 октября. Жителей ближайших населённых пунктов эвакуировали. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров от арсенала. Движение поездов и автомобилей приостановлено.

Из Харьковской области в Ичню отправили больше 20 тонн гуманитарной помощи — продукты и предметы первой необходимости.

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