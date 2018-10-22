Пожар на харьковских складах: полиция открыла уголовное дело (фото)

Напомним, пожар произошел в ночь на 21 октября на территории агрофирмы в поселке Гавриловка. Возгорание возникло в складских помещениях, где хранились семена подсолнечника. Однако, огонь быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы. Предварительно установлено, что уничтожено 1795 тонн семян подсолнечника и 1679 тонн зерна пшеницы.

Сведения внесены в ЕРДР по статье 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. Следователи устанавливает все обстоятельства произошедшего. Максимальное наказание за совершение преступления предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Пострадавших нет, а причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости