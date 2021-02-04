Пожар на харьковском предприятии: горел участок по металлообработке, есть пострадавший

Сообщение о возгорании в здании в Слободском районе города спасатели получили в половине четвертого дня.

Прибыв на место, пожарные увидели, что пламя занялось на участке по металлообработке.

В здании во время возгорания огня находился человек, он смог самостоятельно покинуть горящее помещение. Но ему не удалось избежать травм: с ожогами пострадавшего госпитализировали в больницу. После осмотра и оказания помощи мужчину отпустили домой, долечиваться амбулаторно.

Спасатели боролись с пламенем более двух часов.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Хар. обл.

До місця події було відправлено 4 відділення на автоцистернах. Було підтверджено, що в одному з приміщень одноповерхової будівлі на площі близько 30 кв. м. горить ветош та дерев’яні елементи настилу.

Местные жители, которые живут рядом, говорят, что видели машины спасателей и чувствовали сильный запах дыма.

Местный житель

Ну, вы знаете, задымление такого характера, как будто прорвана труба з горячей водой. То есть нельзя было сказать, что это был дым. Просто он не явный был, я подумал, может, там з заправкой что-то связано, да я не выходил даже, не смотрел.

Местная жительница

Я слышала, дым чувствовался, но мы думали, что где-то горит, может, у кого квартира, может кто-то жжет. Но ничего такого не было.

На данный момент рассматривается несколько причин, которые могли привести к пожару. Во-первых, это неосторожное обращение с огнем, а во-вторых, возможно, был нарушен технологический процесс.

Сейчас проводятся проверки и устанавливаются все обстоятельства.

Агентство Телевидения Новости