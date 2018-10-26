Пожар на предприятии под Харьковом: в деле разбирается полиция

Как сообщалось ранее, вчера вечером в Харьковском районе на частном предприятии горел цех металлообработки.

Харьковские правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего пожара.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 25 октября около 17:27 в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Хролы на одном из предприятий загорелся цех металлической переработки.

В результате пожара погиб 49-летний сварщик предприятия.

Также в больницу доставили двух работников, 35 и 37 лет, с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений.

Агентство Телевидения Новости