Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:15
Просмотров: 105

Пожар на предприятии под Харьковом: в деле разбирается полиция

Пожар на предприятии под Харьковом: в деле разбирается полиция

Как сообщалось ранее,  вчера вечером в Харьковском районе на частном предприятии горел цех металлообработки.

Харьковские правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего пожара.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 25 октября около 17:27 в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Хролы на одном из предприятий загорелся цех металлической переработки.

В результате пожара погиб 49-летний сварщик предприятия.

Также в больницу доставили двух работников, 35 и 37 лет,  с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: пожар

Читайте ещё:

При пожаре на предприятии под Харьковом погиб рабочий
Сегодня 11:21    62
Крупный пожар на заводе под Харьковом - есть жертвы
25.10.2018 20:58    564
В центре Харькова сгорел новенький "Lexus"
25.10.2018 17:47    277
Пожар на арсенале под Ичней ликвидирован, небо для полетов открыто – ГСЧС
25.10.2018 11:00    56
В Холодногорском районе ночью горел внедорожник
25.10.2018 10:41    195
В Дергачевском районе горел дом
24.10.2018 17:19    214
В Боровском районе во время движения загорелся автомобиль
24.10.2018 12:12    106
В Индустриальном районе горел гараж с автомобилем внутри
24.10.2018 10:32    167
Пожар в Московском районе. Есть пострадавшие
23.10.2018 18:03    256
На Салтовке при пожаре в квартире пострадали мужчина и женщина
23.10.2018 10:10    143
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 