Пожар на улице Батицкого: 15-летний парень в больнице

Едкий запах гари и дым люди заметили около 9 часов утра. Местные жители, не теряя времени, вызвали на помощь спасателей.

Данил, житель дома:

Я проснулся - куча дыма, все повыбегали, все повыносили. У всех паника, вызвали пожарных, скорую.

Пожар вспыхнул в девятиэтажном доме на улице Батицкого. Пожарные, прибывшие на место, выяснили, огонь занялся на третьем этаже и уже успел уничтожить 12 квадратных метров. Спасателям пришлось действовать очень быстро, ведь была угроза, что огонь может повредить и соседние дома. Во время пожара в квартире находился 15 летний парень, юноша спал, но проснулся от запаха дыма. Сначала он попытался самостоятельно потушить пожар, но все его попытки укротить пламя оказались тщетными. Из-за длительного пребывания в задымленной квартире подростку понадобилась помощь медиков.

Галина Салдан, заместительница директора Центра экстренной медпомощи:

Зі слів хлопчика, він прокинувся від диму в квартирі. Горіла квартира з невідомої причини. Його транспортували у лікарню у ОДКБ №1 з отруєнням чадним газом.

Во время пожара люди успели самостоятельно покинуть дом, поэтому никто из местных жителей не пострадал. А вот помощь спасателей понадобилась домашним животным, трое котов оказались в огненной ловушке и выбраться самостоятельно из горящей квартиры не смогли.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.:

Безпосередньо в квартирі на третьому поверсі рятувальниками було врятовано трьох котів. Їх винесли на свіже повітря, інші мешканці будинку їх оглянули, навіть потім відвезли до ветеринарної клініки.

В ГСЧС сообщили, вероятной причиной пожара стало короткое замыкание.

Агентство Телевидения Новости