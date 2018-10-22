Пожар на зерновых складах в Барвенковском районе тушили почти сутки

О пожаре в селе Гавриловка Барвенковского района спасателям сообщили около 0.45 21 октября, рассказали в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Горели два зерновых склада частной фирмы, общей площадью 800 квадратных метров. В одном было почти 1800 тонн подсолнечника, в другом — порядка 1700 тонн пшеницы. Пламя было сильным, и пожарные опасались, что оно перекинется на соседние склады.

Пожар тушили бригады ГСЧС из Барвенково, Лозовой, Близнюков и местные спасатели-добровольцы. Также пригнали пожарный поезд из Славянска.

Пожар локализовали около 2.20, а полностью потушили к 20.30. Эксперты выясняют, из-за чего он начался. Сумму ущерба ещё подсчитывают.

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