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Пожар с 15-ю погибшими на Залютино: в Харькове ожидают приезда Зеленского
В Харькове ожидают приезда президента Владимира Зеленского в связи с трагедией произошедшей в доме престарелых 21 января.
Он с членами комиссии приедет на место трагедии, потом в ХОГА состоится совещание.
Сейчас место пожара, во время которого погибли 15 человек и 5 пострадали, оцеплено полицией и огорожено лентами.
На месте находятся нескоько десятков полицейских и сотрудников ГСЧС.
На прилегающей к улице Нижней Гиевской, где произошел пожар, - улице Холодногорской сейчас работают коммунальщики.
Они чистят подъездные пути, убирают снег с обочин и остановок и расчищают прилегающую к дороге территорию от мусора.
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