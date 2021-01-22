Пожар с 15-ю погибшими на Залютино: в Харькове ожидают приезда Зеленского

В Харькове ожидают приезда президента Владимира Зеленского в связи с трагедией произошедшей в доме престарелых 21 января.

Он с членами комиссии приедет на место трагедии, потом в ХОГА состоится совещание.

Сейчас место пожара, во время которого погибли 15 человек и 5 пострадали, оцеплено полицией и огорожено лентами.

На месте находятся нескоько десятков полицейских и сотрудников ГСЧС.

На прилегающей к улице Нижней Гиевской, где произошел пожар, - улице Холодногорской сейчас работают коммунальщики.

Они чистят подъездные пути, убирают снег с обочин и остановок и расчищают прилегающую к дороге территорию от мусора.

Агентство Телевидения Новости