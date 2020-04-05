Пожар в Чернобыльской зоне: как идет его ликвидация

Как сообщалось, 4 апреля около 13 часов дня в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Спасатели рассказали о том, как идет его ликвидация сейчас.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, по состоянию на 13:30 5 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается тушение двух ячеек, а именно - между селами Владимировка и Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га.

К тушению привлечены 124 человек и 28 единиц техники, из них от ГСЧС 74 человека личного состава и 15 единиц техники (в том числе 2 самолета АН - 32П и вертолет МИ - 8).

Авиацией ГСЧС осуществлено 17 сбросов воды (64 тонны), из них вертолетом МИ-8 - 12 сбросов, самолетами АН-32П - 5 сбросов.

Также спасатели продолжают тушение огня вблизи села Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га.

Там к тушению привлечены 14 человек и 4 единицы техники, из них от ГСЧС 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

По состоянию на 15 часов радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,014 мР / час, Киевская область - в пределах 0,012 мР / час, Чернобыль - 0,019 мР / час).





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