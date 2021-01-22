Пожар в доме престарелых в Харькове: четырем задержанным сообщили о подозрении

Четырем задержаннным по факту пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове сообщено о подозрении по факту нарушения требований пожарной безопасности – по ч. 2 ст. 270 УК Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Напомним, по данным следствия, среди подозреваемых - владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, а также администратор, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен.

Они были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Также, как установило следствие, арендатор дома и его жена - основатели общественной организации, цель которой - содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов.

Стоимость пребывания в пансионате оценивалась в среднем в 15 тысяч гривен в месяц.

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются, допрашиваются другие работники пансионата, где произошел пожар, а также свидетели. Также проводятся обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов.

Проверяются версии причины пожара, в том числе: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, а также короткое замыкание электросети.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Агентство Телевидения Новости