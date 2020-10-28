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Пожар в Горобьевке: Кабмин выделил деньги погорельцам

Пожар в Горобьевке: Кабмин выделил деньги погорельцам

Правительство выделило 3,5 млн грн на компенсацию убытков погорельцам из Двуречанского района. Как сообщают в ХОГА, об этом сказал во время заседания Кабинета Министров Украины Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В прошлом месяце в Харьковской области в результате пожаров сгорело более 20 домов. Сегодня правительство выделяет 3,5 млн грн, чтобы помочь семьям, потерявшим свое жилье. Люди смогут начать его восстановление или строительство нового», - сообщил Денис Шмыгаль.

Напомним, во время масштабных лесных пожаров в Двуречанском районе сгорели 22 домовладения. Кроме компенсации от правительства, погорельцы получили по 20 тыс. грн материальной помощи из областного бюджета.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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