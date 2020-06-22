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Пожар в Харькове: есть жертвы

Пожар в Харькове: есть жертвы

В четырехэтажном жилом доме в пер. Московском, 35 произошел пожар. Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о ЧП на номер "101" поступила 20 июня в 6:54.

Как установили спасатели, возгорание началось на первом этаже. Горела деревянная лестничная клетка площадью 10 кв. м. В результате пожара два человека (женщина 1996 и мужчина 1978 года рождения) получили травмы и были госпитализированы.

Локализовать огонь удалось в 07:04, ликвидировать - в 08:35.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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