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Пожар в харьковской девятиэтажке: пожилая женщина отравилась угарным газом

Пожар в харьковской девятиэтажке: пожилая женщина отравилась угарным газом

Сегодня, 15 мая, в 3:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на 3-м этаже жилого девятиэтажного дома, что находится на ул. Академика Богомольца.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области на момент прибытия спасателей площадь пожара составила около 2 кв.м. Горели домашние вещи, диван и межкомнатные двери. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в противогазах. Они немедленно подали пожарный ствол на тушение огня и нашли в задымленной комнате женщину, 1940 года рождения. Ее вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой. Она успела получить отравление угарным газом, но после осмотра от госпитализации отказалась.

В 3:52 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, его причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости

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