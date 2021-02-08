Пожар в харьковской девятиэтажке: спасатели эвакуировали 12 человек

8 февраля в 03:44 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в жилом девятиэтажном доме, что находится на ул. Сергея Грицевца.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей горели домашние вещи на балконе квартиры на 4-м этаже. Площадь пожара составляла около 10 кв. м. Из-за сильного задымления возникла угроза жителям соседних квартир, поэтому, одновременно с тушением пожара, спасатели немедленно приняли меры по дымоудалению и эвакуации людей. Всего с верхних этажей были эвакуированы 12 жильцов дома.

В 4:29 пожар был ликвидирован полностью. Причина его возникновения и ущерб устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости