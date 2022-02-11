Пожар в Индустриальном районе: огонь уничтожил автомобиль в гараже

Пожар в гаражном кооперативе на улице Автогенной вспыхнул около 8 часов вечера. Пламя загорелось в одном из гаражей.

В пресс-службе главного управления ГСЧС говорят, о пожаре сообщил сам владелец, ведь мужчина в это время находился возле автомобиля, поэтому заметил дым. Пожарные на место прибыли в считанные минуты, но огонь уже успел полностью уничтожить автомобиль. Причины этого пожара выясняются.

Дмитрий Чайка, пресс-офицер ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Була загроза, але наші підрозділи спрацювали вчасно — вони захистили сусідні бокси, тому вони не постраждали. О 21:47, біля півтори години гасили.

А это уже кадры ночного пожара в Чугуеве. Около часа ночи огонь разгорелся в одном из магазинов. Пламя очень быстро стало распространяться по территории и уничтожило более ста квадратных метров. Рядом с этим магазином были размещены и другие торговые помещения, и один частный дом.

Спасатели говорят: была угроза, что пламя может перекинуться и на другие объекты, но спасателям удалось предотвратить распространение пожара.

Дмитрий Чайка, пресс-офицер ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

На вулиці Жадановській,1, там горів магазин. Загорілось саме у м’ясному магазині, а потім перекинувся ще й на комору аптеки. Загальна площа там 150 квадратних метрів. Чугуївським рятувальникам допомагали також підрозділи з Харкова 25 та 8 частини.

В службе ГСЧС сообщили, что сейчас рассматривается несколько причин, которые могли спровоцировать этот пожар. Во-первых, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. Но специалисты также не исключают версию об умышленном поджоге.

Агентство Телевидения Новости