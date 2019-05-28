Пожар в Киевском районе оставил без крыши над головой шесть семей

Сегодня в шесть утра жители дома по улице Гризодубовой проснулись от дыма, который проникал в их дома.

Александр, хозяин квартиры, которая сгорела дотла, рассказывает: когда понял, что здание горит, сразу выбежал и начал будить соседей.

Говорит, из квартиры ничего не успел взять. Спасти удалось лишь документы, и те - мокрые. Где теперь искать крышу над головой, мужчина не знает, как и то, что вызвало пожар.

Александр Шевченко, инвалид 3-группы

Ну, кто может знать? Ну, я знаю? И проводка такая же, короче. Когда его построили, его построили, ну не знаю...мы 50 лет живем, и до нас был построен. Ну, короче, старше, чем я

Больше всего пострадала крыша, потому что на чердаке хранилось сено, говорят местные.

Андрей разгребает пепелище. Спасает все, что осталось целым. Рассказывает, что его 72- летняя мать, услышав, как обваливается крыша, выбежала на улицу в одном халате, успела взять только деньги и документы. Сейчас женщина приходит в себя.

Андрей

Ну, я утром в 6 часов поехал на источник по водичку на Жуковского и я оттуда увидел, что пламя - дом горит. И я сюда приехал. - Начали помогать? - Да, ну, помогать, тут нечего было помогать. Потому что тут огонь такой стоял, что невозможно было подойти

Надежда, соседка

Ми вибігли, щоб спасать. А спасать уже - всё. Оно ж огонь, полум’я такое… ми даже боялися підійти близько. Ну, тоді ж визвали пожарку, ну приїхали. Ми б оце - всі погибли

По данным спасателей, огонь охватил деревянные межквартирные перегородки, домашние вещи и старую одежду. Локализировать пожар удалось за час, а уже в десять он был ликвидирован. Огонь полностью уничтожил все 6 квартир.

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

К місцю події було направлено наше відділення в кількості 5-ти одиниць на автоцистерні. По приїзду було встановлено, що загальна площа складає більше 150 квадратних метрів. Цей будинок на 6 квартир. К кожному входу є прибудови. Це мається на увазі - веранди дерев'яні, а також інші господарчі споруди

По словам Игоря Лупандина, на одной из пристроенных к квартирам веранде находилась плита для приготовления пищи, по стечению обстоятельств именно эта квартира больше всего пострадала.

Но все же окончательная причина возникновения возгорания устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа правоохранительных органов, специалисты ГСЧС и представители пожарно-технической лаборатории.





Агентство Телевидения Новости