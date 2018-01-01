Пожар в Ливерпуле уничтожил более 1400 автомобилей (фото, видео)

На многоэтажной парковке в Ливерпуле в новогоднюю ночь произошел пожар, из-за которого многим людям пришлось ночевать во временных убежищах.

В пожаре на парковке Echo Arena сгорело 1400 автомобилей.

По словам пожарной службы Мерсисайд (Merseyside Fire and Rescue Service), возгорание в развлекательном центре King's Dock, расположенном рядом с парковкой Echo Arena, было худшим пожаром, с каким им когда-либо приходилось иметь дело.

Люди из расположенных рядом квартир были эвакуированы по причине токсичного дыма, остальных предупредили не посещать данный район. Местные жители говорят, что огонь был виден всю ночь.

На пожар выехала 21 пожарная машина, однако огонь был такой силы, что парковка на 1600 автомобилей была полностью разрушена. По словам очевидцев, автомобили взрывались внутри, огонь постоянно усиливался.

На 11-тысячной ливерпульской Echo Arena с 28 декабря проходило международное конное шоу (Liverpool International Horse Show). Сообщается, что ни одно животное не пострадало, однако дальнейшие представления отменены по причине пожара.

Городской совет Ливерпуля открыл приемную для тех, кто не смог вернуться домой из-за пожара, чтобы помочь людям найти временное пристанище.

Источник: theuk.one

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