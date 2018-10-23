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Пожар в Московском районе. Есть пострадавшие

Накануне вечером Антон почувствовал запах гари. Мужчина говорит, сразу выбежал в подъезд, чтобы выяснить, в чем дело и оказался в дыму, которым заволокло всю лестничную клетку

Антон

Услышал гарь, вышел посмотреть где что-то воспламенилось. В ожогах смотрю вызвали скорую , пожарные приехали, правда скорую ждали пол часа, но это ладно Оказали первую помощь медицинскую  и все

Шо таке пожар. Там повно диму було, горіло  страшне дело, шо то взорвалося

Загорелось на втором этаже этой пятиэтажки, расположенной на проспекте Юбилейном. Очаг возгорания находился на  кухне, рассказали спасатели. Пылал пол и плита, вокруг которой было разлито легковоспламеняющееся вещество. На момент прибытия пожарных, хозяйка дома и ее знакомый, самостоятельно ликвидировали возгорание, из-за чего получили сильные ожоги. Больше всего пострадал мужчина, у которого повреждено почти 60% тела. Сейчас оба пострадавших госпитализированы.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл

Когда обратили внимание, что же могло гореть – это то, что стояла емкость… предварительно – это легковоспламеняющаяся  жидкость, предварительно – это спирт Видно, что есть еще определенные емкости, это только сейчас мы можем предполагать о том, что они сливали, переливали, соединяли с другими… может, водой разбавляли спирт

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, добавил Игорь Лупандин.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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