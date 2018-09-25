Пожар в Московском районе. Погибла женщина

Половину этого дома в Московская районе города семья Темировых приобрела четыре месяца назад. Они только что закончили ремонт, и казалось, что квартирный вопрос решен раз и навсегда, говорит глава семьи. Впрочем, счастье длилось недолго. Ночью мужчина услышал стук в окно. Выглянув, увидел языки пламени. Пожар, сообщил ему сосед

Рахматилло Темиров, пострадавший

Я встал и начал всех звать, чтобы все выходили с документами, с деньгами на улицу. Мы с отцом начали тушить сами. У нас есть колонка небольшая

Люди остались в буквальном смысле без крыши над головой. Из-за пожара потолок в их доме может в любой момент обвалиться

Рахматилло Темиров, пострадавший

С той стороны уже все сгорело, уже кровля, все, пожарники сказали о том, что в аварийном состоянии и нельзя жить… Поэтому мы сейчас с ребенком, с детьми находимся здесь, у соседей, а что дальше будет - я не знаю

Чрезвычайное происшествие произошло рано утром. К спасателям сообщение поступило в половине пятого. Очаг возгорания был в пристройке к одной из половин дома. Его заметил ее 69-летний хозяин и начал тушить пламя самостоятельно. Пожарных вызвали соседи уже позже, поэтому на момент их прибытия огонь успел охватить 100 квадратных метров, а пенсионер получил сильные ожоги. А вот его гостью спасти не удалось.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Во время тушения пожара также было обнаружено тело женщины в одной из комнат, которая не пострадала от огня, а была полностью наполнена дымом. Это оказалась женщина 1951 года рождения. Как засвидетельствовали медики, она , предварительно, скончалась от отравления угарным газом.

Сейчас пострадавший находится в ожоговом центре Харькова. На месте происшествия работало 18 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Агентство Телевидения Новости