Пожар в Новой Водолаге. Погибли мать и двое детей

Пожар, который пылал на днях в Новой Водолаге, забрал сразу три жизни. Трагедия произошла вечером в частном жилом доме. На место были направлены 2 оперативных отделения ГСЧС. По приезду пожарные увидели, что огнем охвачены коридор, одна из комнат дома и кухня. Общая площадь пожара составила 50 кв.м. В другой комнате огня не было, но дыма хватало. Там и нашли тела - 5-летних мальчика и девочки и их 42-летней матери.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

На месте происшествия работала оперативно-следственная группа. В результате было установлено, что женщина и двое детей погибли в результате отравления угарным газом. Предварительно, также была проведена проверка по установлению причин возникновения пожара. Рассматривались несколько, но основная- это неосторожное обращение с огнем в нетрезвом состоянии

Полицейские установили, что дети жили в школе-интернате и находились у матери на время зимних каникул. Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - это нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Еще один пожар произошел в Московском районе Харькова. Здесь загорелось на первом этаже в подсобном помещении. Девятиэтажна коридорного типа очень быстро наполнилась дымом с первого по последний этаж, говорит Тамара. Женщина живет на втором этаже и имеет свою точку зрения о причинах возгорания.

Тамара

Доступ в подвал есть бомжам. Може тони там что-то грелись, что-то долали. Потому что дверей нету в подвал, если закрыты были бы замками. А так замки посбивали. Они там ютились, уже милиция не однократно выганяла их оттуда.

К месту пожара прибыли 4 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС. Площадь пожара составила 20 кв.м - в помещении кладовой горела старая мебель.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

В результате этого пожара было спасено, по лестницам 4 человека и 27 человек было эвакуировано через общую лестничную клетку. И уже в сопровождении наших спасателей люди вышли на свежий воздух.

Также, добавляет Игорь Лупандин, на месте пожара работала оперативн следственная группа. По основной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Сейчас ведутся следственные действия

Агентство Телевидения Новости