Происшествия
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11.01.2018 17:29
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Пожар в Основянском районе. Погибла женщина

Трагедия, которая произошла в этом доме накануне,  почти не оставила следов. Кроме этого небольшого черного пятна, которое оставило пламя. Вспыхнуло около 10 утра, в двухкомнатной квартире, которая расположена на втором  этаже. Спасателям звонили сразу  несколько испуганных соседей.

Виолетта

Это через один подъезд от нас. Приехала пожарка, они такие молодцы - побежали вокруг дома сразу мальчики, повыскакивали, оббежали, увидели с той стороны и побежали назад. И еще одна пожарка была… две пожарки было. Они помогали очень хорошо.

Одинокая бабушка. Ну у нее случается, то мусор загорится это не первый раз уже… так что…

Во время ликвидации пожара было обнаружено тело хозяйки квартиры -  67 летней женщины, говорит Игорь Лупандин, помощник нач. главного управления ГСЧС в Харьковской области. Также спасатели проверили квартиры соседей на третьем и четвертом этажах, потому что имело место сильное задымление.

Игорь Лупандин, пом. начальника ГУ ГСЧС в Харковской обл.

При осмотре места пожара  и проведя проверку по данному факту, было установлено, что эта женщина злоупотребляла спиртними напитками. Это видно было при осмотре мест а происшествия и она находилась в кресле. Площадь пожара составила пять кв.м. Тоесть, площадь не большая, но было сильное задымление и как раз тлело кресло на котором она находилась

Рядом с телом пожарные нашли сигареты и окурки. Исходя из этого, у следствия появилась основная версия. Также, говорит Игорь Лупандин, с первого по десятое января из-за пожара погибло девять человек. И отмечает, что во всех этих случаях причиной возникновения возгорания было неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения, в частности при курении.

 

Агентство Телевидения Новости

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