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Пожар в Русской Лозовой: в частном домовладении из-за печи загорелась летняя кухня

Пожар в Русской Лозовой: в частном домовладении из-за печи загорелась летняя кухня

В селе Русская Лозовая Дергачевского района произошел пожар на территории частного домовладения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 4 января в 19:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пер. Вознесенском, 14, где в частном дворе горела летняя кухня.

На тот момент огонь успел распространиться на площадь только 3 кв.м.

Уже в 20:23 пожар спасатели локализовали в пределах, которых он приобрел к моменту их  прибытия. В 20:44 огонь окончательно ликвидировали. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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