Пожар уничтожил тысячи майнеров в Китае на фоне роста хешрейта биткоина

Хешрейт биткоина почти восстановился до уровней, предшествовавших халвингу. Об этом сообщает аналитическая компания CoinMetrics.

После халвинга биткоина 11 мая порядка 30% майнеров отключились от сети, а доходы оставшихся упали на 50%. Несмотря на это, индекс хешрейта биткоина CMBI от CoinMetrics демонстрирует восстановление спустя месяц после уменьшения награды за блок.

На этом фоне средний размер транзакции в сети биткоина опустился до апрельских уровней и достиг $0,557. Медианная комиссия упала до $0,2.

Аналитики добавили, что следующее запланированное изменение сложности майнинга может стать крупнейшим с января 2018 года. CoinMetrics прогнозируют рост этого показателя на 15%.

Вместе с этим BlockBeats сообщает, что в пятницу на крупной майнинг-ферме в китайской провинции Юньнань произошел пожар. По их данным, огонь уничтожил тысячи майнеров. О причинах возгорания не сообщается, полиция расследует инцидент.

Неделей ранее время добычи блоков в сети биткоина упало до 7 минут на фоне роста хешрейта.

Источник: internetua.com

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