Пожар уничтожил тысячи майнеров в Китае на фоне роста хешрейта биткоина
Хешрейт биткоина почти восстановился до уровней, предшествовавших халвингу. Об этом сообщает аналитическая компания CoinMetrics.
После халвинга биткоина 11 мая порядка 30% майнеров отключились от сети, а доходы оставшихся упали на 50%. Несмотря на это, индекс хешрейта биткоина CMBI от CoinMetrics демонстрирует восстановление спустя месяц после уменьшения награды за блок.
На этом фоне средний размер транзакции в сети биткоина опустился до апрельских уровней и достиг $0,557. Медианная комиссия упала до $0,2.
Аналитики добавили, что следующее запланированное изменение сложности майнинга может стать крупнейшим с января 2018 года. CoinMetrics прогнозируют рост этого показателя на 15%.
Вместе с этим BlockBeats сообщает, что в пятницу на крупной майнинг-ферме в китайской провинции Юньнань произошел пожар. По их данным, огонь уничтожил тысячи майнеров. О причинах возгорания не сообщается, полиция расследует инцидент.
Неделей ранее время добычи блоков в сети биткоина упало до 7 минут на фоне роста хешрейта.
Источник: internetua.com