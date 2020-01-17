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Пожары в Австралии частично прервал долгожданный дождь

Пожары в Австралии частично прервал долгожданный дождь

Дожди, которые начались в Австралии потушили часть масштабных пожаров, которые с ноября 2019 года бушуют на континенте. Об этом пишет Newsweek.

Дождь начался в среду по местному времени в штатах Новый Южный Уельс и Виктория – двух из нескольких штатов, которые больше всего пострадали от масштабных лесных пожаров. Метеорологи прогнозируют, что дожди продлятся до выходных.

Несмотря на то, что дожди стали спасением для региона, метеорологи опасаются новых, связанных с ними опасностей. Так, сильные дожди, порывистый ветер и грозы создают потенциал для внезапного наводнения, особенно в выжженных районах Нового Южного Уэльса и Виктории, которые теперь уязвимы для оползней и деревьев, которые будут спускаться вниз.

Источник: comments.ua/

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