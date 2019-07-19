Пожары в экосистемах: уничтожено 47 га территорий

18 июля подразделения спасателей 28 раз выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний. Из них 24 случая - это пожары сухой травы, пшеницы, хвойной подстилки, стерни, тростника и мусора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, общая площадь пожаров превысила 47 га. В результате пожаров уничтожено: около 0,2 га пшеницы в пгт. Сахновщина, 23 га ячменя на корню и 20 га стерни в с. Хролы Харьковского района, 800 кв.м. стерни в с. Каменная Яруга Чугуевского района и 2 га стерни в с. Малые Проходы Дергачевского района.

В ГСЧС снова напоминают, что сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень пожарной опасности. Существует большая угроза возникновения возгораний из-за жары. Спасатели просят не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

Агентство Телевидения Новости