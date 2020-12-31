Пожары в Горобьевке: пострадавшим выплатили компенсацию

Жители села Горобьевка Двуречанского района Харьковской области, имущество которых пострадало в результате масштабного лесного пожара, получили выплаты из областного бюджета. Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации.

"Суммы, которые получили пострадавшие, составили от 10 до 200 тысяч гривень. Размер выплат устанавливался местной комиссией по вопросам предоставления материальной помощи, исходя из поданных пострадавшими заявлений. С каждым из пострадавших мы связались - и получили подтверждение того, что средства им поступили", - уточнил директор департамента Юрий Шпарага.

Отмечается, что среди тех, кто получил помощь, - люди, которые не имели документов о праве собственности на утраченное жилье, а потому не могли получить соответствующую помощь от государства. Также выплаты получили граждане, у которых пострадало нежилое имущество. В общей сложности материальную помощь из областного бюджета получили 22 человека. Общая сумма выплат составила около 2,4 млн грн.

Решение о выделении соответствующих средств было принято во время сессии областного совета 24 декабря.

Как сообщалось, 1 декабря жители села Горобьевка пикетировали облгосадминистрацию, потому что не получили обещанной компенсации из госбюджета за утраченное имущество.

Ранее в Двуречанской РГА отмечали, что только 11 жителей села имеют право собственности на дома, которые сгорели. Всего, по данным местных властей, от масштабного пожара пострадали 39 семей, из них 25 утратили дома, а у 14-ти сгорели хозяйственные постройки.

28 ноября правительство выделило 3,3 млн грн для помощи семьям, пострадавшим от пожара на Харьковщине.

Масштабный лесной пожар на территории Двуречанского района Харьковской области возник 2 сентября. В результате ветра огонь перекинулся на территорию населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка, где полностью разрушены 25 жилых домов.

По факту пожара открыто уголовное производство согласно ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости