Пожары в Харьковской области: спасатели назвали число погибших с начала года
Всего за 10 месяцев произошло 6386 пожаров
Как рассказали в ГСЧС Харьковской области, пожары в регионе за этот год унесли жизни 126 человек, двое из них дети. Пожары нанесли материальный ущерб на сумму более 33 миллиона гривен.
Спасатели отмечают, что осенью, с понижением температуры окружающей среды существенно увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Основными причинами возникновения возгораний и, как следствие, гибели людей является собственная небрежность граждан и пренебрежение правилами пожарной безопасности.
С наступлением отопительного сезона пожары в жилом секторе чаще всего возникают в результате неосторожного обращения с печным отоплением, из-за неисправных бытовых приборов и перегрузки электросети.
Служба спасения призывает граждан соблюдать простые правила безопасности в быту для того, чтобы избежать пожаров.
Напомним, вчера ночью в Харькове горело общежитие ХНУРЭ.
Источник: objectiv.tv
Автор: Ксения Ручка