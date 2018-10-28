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Пожары в Харьковской области: спасатели назвали число погибших с начала года

Пожары в Харьковской области: спасатели назвали число погибших с начала года

Всего за 10 месяцев произошло 6386 пожаров

Как рассказали в ГСЧС Харьковской области, пожары в регионе за этот год унесли жизни 126 человек, двое из них дети. Пожары нанесли материальный ущерб на сумму более 33 миллиона гривен.

Спасатели отмечают, что осенью, с понижением температуры окружающей среды существенно увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Основными причинами возникновения возгораний и, как следствие, гибели людей является собственная небрежность граждан и пренебрежение правилами пожарной безопасности.

С наступлением отопительного сезона пожары в жилом секторе чаще всего возникают в результате неосторожного обращения с печным отоплением, из-за неисправных бытовых приборов и перегрузки электросети.

Служба спасения призывает граждан соблюдать простые правила безопасности в быту для того, чтобы избежать пожаров.

Напомним, вчера ночью в Харькове горело общежитие ХНУРЭ.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ксения Ручка

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