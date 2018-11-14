Пожары в Калифорнии: в сети показали видео масштабной огненной стихии в Малибу

В сети опубликовали видео масштабных пожаров, которые охватили Калифорнию (США) и уже унесли жизни по меньшей мере 44 человек. Бушующая стихия, которая уничтожает дома в Малибу, показана в прямом эфире на видеохостинге YouTube.

"Стена дыма вздымается от пожаров в Калифорнии. 42 человека погибли в трех больших очагах", - передает ресурс Severe World Weather на странице в Facebook.

Видео: facebook.com/severeworldweather

В комментариях к видео пользователи соцсети отмечают, что у пожаров - естественная причина. Что к возгораниям привели ветры Санта-Ана, жаркая погода и низкая влажность. В то же время отмечается, что очаги возгораний могли сдержать быстрее, если бы полицейским и пожарным экипажам разрешили входить в эти леса и очищать все мертвые деревья и сучья.

Скрин: facebook.com/severeworldweather

Также было был показан другой ролик невероятного стихийного бедствия в Калифорнии - бушующее пламя, раздуваемое сильными ветрами Санта-Ана.

Видео: facebook.com/severeworldweather

Масштабные страшные кадры огненной стихии в Калифорнии в Малибу показаны на ресурсе Elegant Residences.

Видео: facebook.com/ElegantResidences

Недавно новые пожары возникли в южной части Калифорнии, охватив 33 тыс. гектаров и 1,8 тыс. гектаров.

Скрин: YouTube / ANDY PECKENPAUGH

Скрин: facebook.com/ElegantResidences

Отметим, что из-за пожаров в Калифорнии пострадали дома также и известных представителей шоу-бизнеса. Об этом недавно рассказал популярный киноактер Джерард Батлер, известная певица Шер, звезда реалити шоу Ким Кардашьян и прочие знаменитости.

Источник: styler.rbc.ua

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