Пожары в Сибири: вертолет МЧС вместо тушить огонь переливает воду в реку. ВИДЕО
Вертолет российского МЧС имитирует тушение миллионов гектаров горящего леса, выливая воду из реки обратно в реку
Соответствующее видео выложил на YouTube местный житель Сергей Сычев.
Как видно из видео, вертолет МЧС черпает воду из Ангаре, улетает на несколько километров, выливает воду обратно в реку и возвращается вновь за водой.
31 июля в России было зафиксировано более 300 очагов возгорания в Сибири, их тушили на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Почти 180 населенных пунктов в пяти регионах оказались в зоне задымления. В общем огнем охвачено более 3 млн га
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Источник: espreso.tv