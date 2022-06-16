Пожежі, спричинені обстрілами, та розчищення зруйнованих об’єктів. Доба ДСНС

За добу з 15 по 16 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 17 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 11, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 3, пожеж з інших причин — 8, також 2 — для надання допомоги співробітникам Національної поліції, 2 — для надання допомоги комунальникам у розчищені зруйнованих об’єктів від завалів, 1 — на чергування, 1 — інший виїзд.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапилась у Богодухівському та Харківському районах області, а також в Індустріальному районі Харкова. Ворожими цілями стали адміністративна будівля, виробничий об’єкт та екосистема на відкритій території

.Серед пожеж, що не пов’язані з військовими діями, загоряння житлового будинку барачного типу у селищі Буди Харківського району. Воно виникло о 19:26 в одній з квартир дерев’яного бараку та швидко перекинулось на його дах. На момент прибуття підрозділів ДСНС площа горіння складала 250 кв.м. З вогнем до 21:25 боролись 5 оперативних відділень рятувальників. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 9 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости