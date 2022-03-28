Пожежі у місті та околицях через масові обстріли. Зведення ДСНС

За добу з 27 по 28 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 21 виїзд для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Протягом доби проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському районах Харкова, а також у Харківському районі області. До робіт з розчищення завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель залучені рятувальники Харківського, Полтавського та Дніпропетровського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтери та комунальники.К

рім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних, складських, адміністративних та інших будівель, що виникали у Основ’янському, Московському, Новобаварському, Київському районах міста Харкова, а також у Чугуївському районі області. Внаслідок одного з таких влучень постраждав 67-річний чоловік.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було знешкоджено 16 таких предметів.

Агентство Телевидения Новости