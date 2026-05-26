Сегодня 09:02
Пожежа на горі Пікуй: активісти припускають підпал, є свідки, які чули вибухи

На схилах гори Пікуй у суботу, 23 травня, одночасно на двох локаціях виникла пожежа сухої трави та чагарників, яка охопила близько 4 гектарів території. Загорання ліквідували. Активісти припускають, що це був навмисний підпал

Про це повідомили на фейсбук-сторінці ГО Save Пікуй, передає Еспресо.Захід.

За даними активістів, пожежа виникла зі сторони Львівської області, рятувальників викликали жителі Лібохорів. Зі сторони Закарпаття горіла полонина біля Середнього Каменю під селом Щербовець.

"За нашою інформацією, свідками виникнення пожежі стала група польських туристів, які перебували у той час на Пікую. Вони чули три гучних вибухи і потім задимлення у трьох різних локаціях", – розповіли у Save Пікуй.

З’ясувалося, що під час вибухів польські туристи набрали українських колег по туризму, ті передали інформацію в ДСНС та поліцію, також поляки бачили ймовірного палія.

Усю інформацію та контакти свідків активісти готові передати поліції.

Горіло у двох місцях: на горі Пікуй чотири години гасили пожежу на площі 4 га

До Служби порятунку 23 травня о 16:02 надійшло повідомлення про загоряння сухої трави та чагарників на схилах гори Пікуй у Мукачівському районі, повіломила ДСНС Закарпатської області.

До ліквідації пожежі залучили рятувальників 2-го державного пожежно-рятувального загону, а також працівників лісового господарства. У гасінні брали участь підрозділи з Воловця, Жденієва та Нижніх Воріт. Моніторинг ситуації здійснювали також з повітря за допомогою квадрокоптера.

Загалом працювали 20 рятувальників, 6 одиниць техніки та 8 лісівників. Горіння фіксували у двох осередках на площі близько 4 гектарів.

О 20:17 пожежу повністю ліквідували на обох ділянках.

Раніше, 23 травня, Суспільне з посиланням на ДСНС повідомляло, що близько 16:30 на горі Пікуй поблизу села Либохора на Львівщині виникла лісова пожежа.

На місце події виїжджали підрозділи ДСНС.

Як ми писали раніше, на Закарпатті планують змінити детальний план територій, який передбачає активне будівництво ВЕС на карпатських хребтах, в тому числі й високогірних.

Джерело: espreso.tv

