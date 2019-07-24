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Пожежа на пшеничному полі трапилася у Лозівському районі

Пожежа на пшеничному полі трапилася у Лозівському районі

Пшениця горіла на території фермерського угіддя поблизу села Чернігівське, 22 липня.

За даними ДСНС у Харківській області, вогонь знищив 17 гектарів пшениці на кореню. Того ж дня, рятувальники гасили ще дві пожежі на полях - в селі Колісниківка Шевченківського району, де вигоріло близько 200 кв.м. зернових та 300 кв.м. стерні, а також в селі Мозолівка Валківського району, де вигоріло 900 кв.м. стерні.

Загалом 22 липня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 56 раз виїжджали на ліквідацію пожеж та загорянь. З них 50 випадків - це пожежі сухої трави, пшениці, хвойної підстилки, стерні, очерету та сміття.

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Також рятувальники нагадують, що наразі на Харківщині спостерігається найвищій ступінь (5 класу) пожежної небезпеки.

Источник: slk.kh.ua

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