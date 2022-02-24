Пожежа на півмільярда доларів. В Атлантиці згоріло тисячі Bentley та Lamborghini

На вантажному судні Felicity Ace, який віз майже 4 000 дорогих автомобілів з Німеччини в США, почалася пожежа, яка тривала кілька днів. Вартість автомобілів, що згоріли, може досягати півмільярда доларів.

Судно вийшло від берегів Німеччини 9 лютого і вирушило у бік США, але в районі португальських Азорських островів на ньому почалася пожежа. На Felicity Ace було завантажено майже 4000 люксових автомобілів, включаючи машини таких марок як Porsche, Audi, Bentley та Lamborghini.

Пожежа почалася в одному з трюмів корабля і стала швидко поширюватися на борту, у тому числі і "завдяки" вантажу. Справа в тому, що багато автомобілів оснащені літій-іонними акумуляторами, які легко спалахують.

Поки невідомо, що спричинило пожежу і чи пов'язана вона з автомобільними акумуляторами.

Команду з 22 людей евакуювали того ж дня, коли почалася пожежа. А ось судно продовжувало горіти протягом кількох днів, бо для гасіння акумуляторів потрібне було спеціальне обладнання, якого португальські пожежники не мали.

У понеділок полум'я вщухло, бо, за словами портових чиновників, "там уже нема чому горіти".

Незабаром пожежні бригади та технічні фахівці зможуть піднятися на борт судна для підготовки його до буксирування або в Європу, або на Багами.

Зараз судно знаходиться на відстані приблизно 90 морських миль від острова Фаял в Атлантичному океані.

Португальська влада побоювалася також, що продукти горіння літій-іонних акумуляторів можуть призвести до забруднення навколишнього середовища, однак, станом на понеділок, вони не виявили розливу небезпечних речовин.

Загальна вартість згорілих автомобілів може перевищити позначку 500 млн доларів.

За словами оцінювачів компанії, пожежа, що виникла на вантажному кораблі Felicity Ace, може призвести до збитків для ринку морського перестрахування на суму, аналогічну вартості автомобілів.

Источник: elektrovesti.net

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