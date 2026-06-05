Пожежа у п’ятиповерхівці на Харківщині: дитина гралася з кухонною запальничкою

Поліцейські Харківщини евакуювали маломобільну жінку під час пожежі в багатоповерховому будинку.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, 3 червня до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку в місті Слобожанське.

За попередньою інформацією, займання виникло у квартирі на третьому поверсі. Через швидке поширення вогню та задимлення приміщення мешканці квартири були позбавлені можливості самостійно евакуюватися.

Батьки разом із 4-річним сином перебували на балконі в очікуванні допомоги.

Громадяни, які стали свідками події, швидко відреагували на небезпечну ситуацію та допомогли врятувати дитину. Після цього батьки також залишили квартиру через вікно. Внаслідок події ніхто з членів родини не постраждав.

На місце події прибули наряди поліції. Правоохоронці забезпечили евакуацію мешканців під’їзду та вжили заходів для недопущення травмування громадян. Під час обстеження будинку поліцейські виявили у квартирі на п’ятому поверсі літню маломобільну жінку, яка через стан здоров’я не могла самостійно залишити помешкання. Працівники поліції винесли громадянку із задимленого будинку та передали бригаді екстреної медичної допомоги.

Попередньо встановлено, що причиною займання стало необережне поводження дитини з кухонною запальничкою.

4 червня слідчими ВП № 2 Чугуївського РУП за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости