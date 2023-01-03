Пожежник з Німеччини Нільc Сал допомагає українським рятувальникам на Харківщині

Пожежник з німецького міста Нюрнберг, Баварія, Нільc Сал уже кілька місяців допомагає українським колегам на війні, повідомляє Голос Америки.

Нільс у Харкові разом із українськими рятувальниками гасить пожежі, спричинені російськими обстрілами. На війну німець вирушив з Таїланду, де у лютому був у відпустці.

«Я побачив у новинах, що відбувалося в Україні, особливо в Києві, я побачив багато людських страждань, і відчув, що з моєю кваліфікацією я не можу просто дивитися. Тож я вирішив поїхати в Україну», - розповідає Нільс.

Коли Нільс дістався України, Київ уже був звільнений, але Харків на той час був ще в облозі. Німець вирушив на Харківщину.

«Коли, наприклад, були якісь влучення вночі, ми не виїжджали відразу, ми чекали деякий час, на випадок, якщо ще буде друга ракета, а потім спокійно вже їхали», - поділився враженнями Нільс.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/94463

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