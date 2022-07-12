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Пожежу на підприємстві в Немишлянському районі гасили більш ніж 3 години

Пожежу на підприємстві в Немишлянському районі гасили більш ніж 3 години

12 липня близько 13:30 ворог в черговий раз завдав удару з реактивних систем залпового вогню. Цього разу мішенями стали промислові об’єкти, приватні підприємства, гаражі, житлові будинки в Індустріальному і Немишлянському районах Харкова, повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області. Розриви боєприпасів спричинили 6 пожеж на різних об’єктах. За даними прокуратури Харківської області, 5 цивільних зазнали поранень.

Найбільша за розмірами пожежа виникла о 13:33 на виробничому підприємстві в Немишлянському районі. Там на відкритому майданчику, де зберігалась готова продукція, горіли бухти з кабелями на площі 300 кв. метрів. Вогонь стрімко набирав сили і розповсюджувався, загрожуючи охопити ще більшу площу.

Працівники підприємства разом з рятувальниками вжили заходів щодо рятування майна. Спільними зусиллями їм вдалось зберегти значну частину готової продукції від знищення. Вогнеборці подали на гасіння вогню пожежні стволи і вже о 14:42 локалізували його. Остаточно пожежу приборкали о 16:43.

Агентство Телевидения Новости

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