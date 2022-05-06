Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:32
Просмотров: 97

Пока украинское сопротивление продолжается на «Азовстали», армия РФ будет продолжать нести потери, - британская разведка

Пока украинское сопротивление продолжается на «Азовстали», армия РФ будет продолжать нести потери, - британская разведка

● Российские силы в Мариуполе продолжают наземный штурм сталелитейного завода «Азовсталь» уже второй день, несмотря на заявления России о том, что они будут стремиться только заблокировать его.

● Возобновление усилий России по захвату «Азовстали» и завершению захвата Мариуполя, вероятно, связано с предстоящими празднованиями Дня Победы 9 мая и желанием Путина добиться символического успеха в Украине.

● Эти усилия стоили России личного состава, оборудования и боеприпасов. Пока украинское сопротивление продолжается на «Азовстали», российские потери будут продолжать наращивать и срывать их оперативные планы на юге Донбасса.

Источник: https://t.me/u_now/47330

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Коротко о важном на эту минуту
Сегодня 09:40    4
ЗСУ мають потенціал повернути окуповану частину Харківської області – ISW
Сегодня 09:31    37
Великобритания ввела санкции против компании Evraz Абрамовича
Сегодня 09:20    44
Черги на кордоні - лише у двох пунктах пропуску
Сегодня 09:09    66
Подачка від окупантів: рашисти роздають мешканцям Маріуполя продукти, непридатні для вживання
Сегодня 08:59    65
Україна в ООН: Бездіяльність Ради Безпеки дратує світ і підриває її авторитет
Сегодня 08:50    67
Ихтамнет по всей красе
Сегодня 08:41    114
Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 6 травня
Сегодня 08:25    77
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 6 травня 2022 року
Сегодня 08:23    133
росіяни знущались над цивільними українцями на Київщині – ООН
Сегодня 08:14    87
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 