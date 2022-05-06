Пока украинское сопротивление продолжается на «Азовстали», армия РФ будет продолжать нести потери, - британская разведка

● Российские силы в Мариуполе продолжают наземный штурм сталелитейного завода «Азовсталь» уже второй день, несмотря на заявления России о том, что они будут стремиться только заблокировать его.

● Возобновление усилий России по захвату «Азовстали» и завершению захвата Мариуполя, вероятно, связано с предстоящими празднованиями Дня Победы 9 мая и желанием Путина добиться символического успеха в Украине.

● Эти усилия стоили России личного состава, оборудования и боеприпасов. Пока украинское сопротивление продолжается на «Азовстали», российские потери будут продолжать наращивать и срывать их оперативные планы на юге Донбасса.

Источник: https://t.me/u_now/47330

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