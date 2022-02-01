Поки світ переймається Україною, Росія "захоплює" Білорусь

Іноземна преса пише про те, чому Володимир Путін переписує історію, які розбіжності існують між Україною та Заходом та коли в Сенаті США приймуть закон про санкції проти Росії.

"Міфологізація" історії

Президент Росії Володимир Путін "переписує історію, аби виправдати свої загрози Україні", пише Vox.

Видання зазначає, що на фоні скупчення російських військ на кордоні з Україною господар Кремля "вдає", що Україна начебто "належить" Росії, а росіяни та українці є "одним народом".

Зокрема, на думку Путіна, Україна є "маленьким братом", який збився з дороги під впливом Заходу, і якого Москва хоче повернути до "родини".

Vox зазначає, що чимало експертів заперечують такі погляди на історію та підкреслюють, що українці та росіяни є різними народами, а "міфологізація" історії російським керівництвом за допомогою брехні спрямована на відновлення "імперської слави" та, що найважливіше, захисту від демократії в пострадянських республіках і власне Росії.

Видання нагадує, що минулого року Путін написав есе, в якому, трактуючи факти на власний розсуд, намагався довести, що українці та росіяни мають тисячорічну спільну історію, при цьому ігноруючи великі відмінності та історичні конфлікти між Києвом і Москвою.

Американський експерт Ден Дженсен вважає, що історичні претензії Путіна "не є особливо правдивими".

"Українська мова та культура суттєво відрізняються, і росіянам це дуже важко зрозуміти", - каже Дженсен.

Він нагадує, що українці протягом кількох останніх десятиліть прагнуть інтегруватися в Європу, а російська анексія Криму та багаторічний військовий конфлікт на сході підштовхнули Україну до Заходу ще більше.

Втім, вважає експертка Марія Снєговая, серед західних партнерів наразі немає єдності. Наприклад, допоки Вашингтон і Лондон посилено допомагають Києву, Берлін блокує постачання зброї. Такі дії, на думку експертки, є проявом "слабкості", і Путін "беззаперечно бачить це".

Інші цілі?

Guardian пише про те, що оцінка загрози подальшого вторгнення українським керівництвом відрізняється від думки урядів США та Великої Британії.

Видання зауважує, що британський уряд та розвідка посилено попереджають про ймовірність російського вторгнення, їхнє занепокоєння підтримують американці, водночас українське керівництво не погоджується з оцінками партнерів.

"Аналіз в Україні відрізняється від оцінки Заходу, який вважає кризу перш за все військовою. У Києві ж побутує думка, що метою Володимира Путіна є довгострокова дестабілізація України, і що російський лідер може мати інші цілі, аніж вторгнення", - пише видання.

Попри таке ставлення українського керівництва, Лондон продовжує наполягати на можливій наступальній операції в Україні.

"Існує справжнє занепокоєння в безпековій спільноті, яка все ще відходить від критики через неспроможність передбачити, як швидко Талібан візьме Афганістан під контроль минулого року. Цього разу вони з повним правом зможуть сказати в разі атаки, що громадськість повідомили", - пише видання.

Водночас українські урядовці вважають, що можливим розвитком подій є введення в самопроголошені ДНР та ЛНР російських "миротворців".

"Існує ймовірність того, що російські війська залишаться в Білорусі після закінчення спільних навчань 20 лютого, ближче до північно-східного флангу НАТО, Польщі та країн Балтії", - пише Guardian.

Видання додає, що поки світ переймається кризою в Україні, "з дуже високою швидкістю відбувається захоплення Білорусі Росією".

Санкційний тиск

Financial Times пише про те, що у Сенаті США закінчується підготовка санкцій проти Росії за агресію в Україні.

Законопроєкт включає економічні санкції для покарання Росії в разі повномасштабного вторгнення та може бути прийнятий вже цього тижня.

"Думаю, ми це зробимо", - каже сенатор від демократичної партії Боб Менендес.

"Ми налаштовані, разом, двома партіями, захистити Україну та надіслати Путіну повідомлення, що санкції будуть жорсткими та матимуть серйозні наслідки."

За словами Менендеса, деякі санкції можна буде вводити відразу у відповідь на спроби Росії послабити українську владу та організувати кібератаки. Інші будуть введені лише в разі "подальшого вторгнення" в Україну.

Видання зазначає, що, зокрема, сенатори обговорюють "контрзаходи" проти російських банків і суверенного боргу країни.

Водночас сенатор-республіканець Джеймс Ріш сказав, що наразі не досягнуто консенсусу стосовно санкцій проти газогону "Північний потік - 2", пише Financial Times.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу.

Источник: bbc.com

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