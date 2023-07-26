Покинула свого чоловіка через пару помідорів: пристрасті у стилі Боллівуду

Подружжя посварилися через дорогі помідори, які чоловік додав у свою страву.

Жінка забрала доньку і поїхала з дому, після того, як її чоловік Сандіп приготував вечерю, використовуючи кілька помідорів, не запитавши її поради, про це пише видання «Фокус» із посилання на India Today.

Різке зростання цін на помідори в Індії сильно вдарило по фінансах багатьох людей. Саме це стало причиною сварки між чоловіком і дружиною в районі Шахдол штату Мадхья-Прадеш.

Сандіп Бурман, керівник кафе, розповів, що його дружина Аарті була засмучена тим, що він використав два помідори при приготуванні страви, не порадившись із нею з цього приводу.

Після сварки жінка вирішила покинути їхній дім разом із донькою. Він спробував знайти їх, але не зміг. Пізніше чоловік звернувся по допомогу до місцевого поліцейського відділку.

Співробітники поліції змогли знайти жінку у її сестру в місті Умарія.

Поліцейські також повідомили, що зуміли переконати подружжя поговорити. Згідно з наявною в них інформацією, Аарті Бурман обіцяла повернутися додому.

Агентство Телевидения Новости