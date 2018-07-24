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Покончила с собой основательница Femen Оксана Шачко

Основательница движения Femen Оксана Шачко совершила самоубийство в Париже.

Покончила с собой основательница Femen Оксана Шачко

Данную информацию подтвердили соучредитель Femen Александра Шевченко, передает ВВС Украина.

"Оксана Шачко (одна из основательниц FEMEN) покончила с собой сегодня, 23 июля, в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла её тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращённую к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: "вы все фейк", - сообщает Telegram-канал "Paris Burns".

В информации отмечается, что за последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза – "третья попытка, к сожалению, оказалась успешной".

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