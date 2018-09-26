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ДТП на Николаевщине: покореженная машина и два трупа

ДТП на Николаевщине: покореженная машина и два трупа

Трагедия произошла вчера, 25 сентября, около 17:30 в Баштанском районе вблизи села Лоцкино Николаевской области.  Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

По их данным, 25 сентября, около 17:30 в Баштанском районе вблизи села Лоцкино на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского скоростного поезда InterCity сообщением «Херсон-Киев» и автомобиля ЗАЗ-110307, который оказался на железнодорожном пути, проезжая железнодорожную станцию под работающие предупредительные сигналы семафора.

В результате ДТП 46-летний водитель и 36-летний пассажир автомобиля погибли на месте.  Обстоятельства аварии выясняют правоохранители. 

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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