ДТП на Николаевщине: покореженная машина и два трупа

Трагедия произошла вчера, 25 сентября, около 17:30 в Баштанском районе вблизи села Лоцкино Николаевской области. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

По их данным, 25 сентября, около 17:30 в Баштанском районе вблизи села Лоцкино на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского скоростного поезда InterCity сообщением «Херсон-Киев» и автомобиля ЗАЗ-110307, который оказался на железнодорожном пути, проезжая железнодорожную станцию под работающие предупредительные сигналы семафора.

В результате ДТП 46-летний водитель и 36-летний пассажир автомобиля погибли на месте. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет

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