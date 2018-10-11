Покушение на бизнесмена Безрука: версии копов

Как рассказал во время брифинга начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех, следствие рассматривает сразу несколько версий произошедшего. В частности, совершение покушения на убийство из-за профессиональной деятельности пострадавшего Владислава Безрука, долговые обязательства потерпевшего или его должников, а также заказное убийство.

Как выяснилось, 40-летний бизнесмен Владислав Безрук выходил из спортивного клуба после тренировки. Когда мужчина садился в свой автомобиль, то был ранен. Охранники увидели вспышки на противоположной стороне и начали стрелять в ответ. К счастью, больше никто не пострадал.

Бех также сообщил, что в ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили около 10 пулевых отверстий в здании спортивного клуба, автомобилях потерпевшего и охраны, а также на посторонних авто. Там, где охранники потерпевшего видели вспышки, полицейские обнаружили автомат с пулями, который мог быть орудием преступления. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

- С пулевым ранением пострадавший был доставлен в больницу. Он прооперирован и сознании. Состояние его здоровья стабильное, - отметил полицейский. - Сейчас следователи ждут, что врачи позволят в ближайшее время с ним пообщаться. Пострадавший находится в больнице под охраной.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по статье "покушение на умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.





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