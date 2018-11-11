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Покушение на президента Франции Макрона: в СМИ появились новые подробности

Покушение на президента Франции Макрона: в СМИ появились новые подробности

Нападение на президента Франции Эммануэля Макрона злоумышленники хотели совершить 7 ноября во время мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны в городе Шарлевиль-Мезьер. Орудием преступления должен был стать нож.

Об этом сообщает телеканал France 2 со ссылкой на источники в полиции.

На допросе задержанные назвали автором плана покушения на президента бывшего предпринимателя, 62-летнего Жан-Пьера Б. Нападение они планировали на 7 ноября, когда Макрон должен был участвовать в мероприятиях в городе Шарлевиль-Мезьер.

Во время обыска в машине Жан-Пьера Б. полиция обнаружила керамический нож, который, по словам подозреваемых, они планировали использовать в качестве оружия.

Отметим, 6 ноября во Франции задержали шесть человек по подозрению в намерении напасть на Макрона. Как рассказал источник телеканала, двоих вскоре отпустили, а четверо признали вину.

Как известно, 10-11 ноября мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны посетят ряд мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы Украинского государства Петра Порошенко.

Источник: prm.ua

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