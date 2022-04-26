Покушение на Соловьева - это трэш и тотальный непрофессионализм ФСБ

По пунктам. Это кадр из видео обыска у "собиравшихся убить Соловьёва". Дарственная надпись на книге. Автора надписи зовут "Подпись Неразборчива". Нормальные имя и фамилия? А секрет открывается просто. Чекистам, фабриковавшим этот бред, велели написать подпись неразборчиво. Ну они и написали "Подпись Неразборчива". Потому что дебилы. Некомпетентные дебилы.

Затем коктейль Молотова в пластиковой бутылке. Как он должен развиваться дебилов из ФСБ не интересовало. Они же дебилы. И не надо спрашивать почему у «бензина» с «машинным маслом» цвет обычной воды. Потому что дебил из ФСБ, который делал эту постанову не знал о том из чего делается коктейль Молотова. Это трэш.

И третий кадр. Конечно же у настоящих убийцы из СБУ будут диски с компьютерной игрой-симулятором жизни "Sim's". А книга Тесака изданная в Питере в изд. "Победа", в 2015 г, это та самая националистическая литература украинцев??? Ну, на кого этот абсурд рассчитан? На идиотов из ФСБ!

Источник: https://t.me/BerezaJuice/13926

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