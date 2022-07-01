Поліцейські розшукали неповнолітню дівчину у Харкові

30 червня до Харківського районного управління поліції № 2 звернулась жінка. Вона повідомила, що її 15-річна донька пішла з дому та не повернулася.

Поліцейські знайшли дівчину у Салтівському районі та повернули батькам. Інспектори ювенальної превенції встановили, що неповнолітня гуляла містом і не встигла повернутися до комендантської години додому, тому вирішила заночувати у знайомому. Жодних протиправних дій відносно неї скоєно не було.

За даним фактом працівники поліції склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости