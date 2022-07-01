Происшествия
Перейти к списку новостей
01.07.2022 17:50
Просмотров: 206

Поліцейські розшукали неповнолітню дівчину у Харкові

Поліцейські розшукали неповнолітню дівчину у Харкові

30 червня до Харківського районного управління поліції № 2 звернулась жінка. Вона повідомила, що її 15-річна донька пішла з дому та не повернулася.

Поліцейські знайшли дівчину у Салтівському районі та повернули батькам. Інспектори ювенальної превенції встановили, що неповнолітня гуляла містом і не встигла повернутися до комендантської години додому, тому вирішила заночувати у знайомому. Жодних протиправних дій відносно неї скоєно не було.

За даним фактом працівники поліції склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 